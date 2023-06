Ein Monat nach Nuri-Start: Satelliten umkreisen Erde problemlos

Photo : KBS News

Vor einem Monat hat Südkorea seine mit eigener Technologie gebaute Weltraumrakete Nuri Satelliten in ihre Umlaufbahn bringen lassen.Von den acht mitgeführten Satelliten kreisen alle mit Ausnahme eines Satelliten wie geplant um die Erde.Der NEXTSat-2 steht seit einem Monat in ständigem Kontakt mit der Erde und erwies sich nach Überprüfungen als funktionstüchtig.Laut dem zuständigen Forschungsinstitut befindet sich der Satellit in bestem Zustand. Nach weiteren Arbeiten für einen stabilen Betrieb wird der Satellit wie geplant Mitte August seine Erdbeobachtungsmission in vollem Umfang aufnehmen.Von den CubeSats SNIPE konnte zwar ein Satellit von Nuri nicht abgesetzt werden. Mit den drei weiteren der Kleinsatelliten wurden jedoch die Vorbereitungen für die Beobachtung des Weltraumwetters problemlos abgeschlossen.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, die Analyse der Flugdaten von Nuri in den vergangenen 30 Tagen habe ergeben, dass die Systeme der Startmission, einschließlich der Flugbahn, Fluglage und Triebwerke, wie konzipiert normal funktioniert hätten.Die Trägerrakete Nuri soll drei weitere Male ins All fliegen. Der nächste, vierte Start ist für das Jahr 2025 vorgesehen.Für die Entwicklung einer Trägerrakete der nächsten Generation, die Nuri ablösen wird, wurde inzwischen der erste Schritt gemacht. Während Nuri mit vier 75-Tonnen-Triebwerken ausgestattet ist, soll die neue Trägerrakete über fünf 100-Tonnen-Triebwerke verfügen und somit viel leistungsfähiger sein.Südkorea hat vor, in den nächsten zehn Jahren ab diesem Jahr zwei Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar) einzusetzen, um große Satelliten ins All zu bringen und eine Mondlandefähre zu starten.Südkorea hat immer noch einen großen technologischen Rückstand gegenüber den führenden Raumfahrtnationen, die über Raketen für die mehrmalige Verwendung wie Space Shuttle verfügen. Für das Land bleibt die Aufgabe bestehen, durch die Ankurbelung der privaten Raumfahrtindustrie den technologischen Rückstand zu verringern.