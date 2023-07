Südkoreas Olympisches Komitee will von IOC neue Untersuchung zu Dopingvorwurf gegen Sotnikowa fordern

Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee hat beschlossen, das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu einer erneuten Untersuchung zum Dopingvorwurf gegen Andelina Sotnikowa, die russische Olympiasiegerin im Eiskunstlauf von 2014, aufzufordern.Das teilte ein Mitarbeiter des Komitees am Dienstag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch mit.Sotnikowa habe selbst gesagt, dass sie beim ersten Test im Jahr 2014 positiv getestet worden sei und beim zweiten negativ. Es stelle einen sehr unwahrscheinlichen Fall dar, daher scheine eine erneute Untersuchung erforderlich zu sein, sagte er. Er äußerte zudem die Erwartung, dass angesichts der technologischen Fortschritte bei Dopingtests in der Zwischenzeit etwas bestätigt werden könne, was möglicherweise damals nicht zuverlässig aufgedeckt werden konnte.Sotnikowa hatte bei den Olympischen Spielen im russischen Sotschi in einer umstrittenen Entscheidung die Goldmedaille im Einkunstlauf Dameneinzel gewonnen, die Südkoreanerin Kim Yuna gewann damals Silber.Nach den Olympischen Spielen wurden gegen die Siegerin Dopingvorwürfe erhoben.Sotnikowa sagte kürzlich in einer YouTube-Sendung, dass sie 2014 positiv auf Doping getestet worden sei. Sie habe einen zweiten Test machen müssen, und glücklicherweise sei in der zweiten Probe nichts gefunden worden, so dass sie nicht disziplinarisch belangt worden sei.Falls Sotnikowa ihre Medaille aberkannt wird, wird die Goldmedaille an Kim gehen.