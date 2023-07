Photo : YONHAP News

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat Südkorea sein erstes Spiel gegen Kolumbien verloren.Das südkoreanische Team unter Trainer Colin Bell verlor sein erstes Spiel in Gruppe H am Dienstag in Sydney mit 0:2.Südkorea ist damit aktuell Dritter in Gruppe H. An der Spitze liegt Deutschland, das am Montag Marokko mit 6:0 besiegte, auf Platz zwei folgt Kolumbien.Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale.