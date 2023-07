Südkorea bei zweiter Qualifikationsrunde für Fußball-WM 2026 in einer Gruppe mit China und Thailand

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt in der zweiten Qualifikationsrunde in Asien für die Fußballweltmeisterschaft 2026 gegen China und Thailand an.Bei der Auslosung am Hauptquartier des Asiatischen Fußballverbandes (AFC) im malaysischen Kuala Lumpur am Donnerstag wurde Südkorea in Gruppe C mit China, Thailand und dem Sieger im Spiel zwischen Singapur und Guam in der ersten Qualifikationsrunde gelost.Südkorea will das elfte Mal in Folge den Einzug in die WM-Endrunde schaffen.Die zweite Qualifikationsrunde in Asien für die Fußball-WM 2026 beginnt im November und endet im Juni nächsten Jahres.Die Fußball-WM 2026 wird gemeinsam von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgetragen.Die Teilnehmerzahl bei der WM-Endrunde wird ab 2026 von 32 auf 48 aufgestockt. Demnach stieg die Zahl der Tickets für Asien von 4,5 auf 8,5.