Zeitung: Nordkorea entsendet Athleten zur Taekwondo-WM in Kasachstan

Photo : YONHAP News

Nordkorea will eine etwa 100-köpfige Delegation zu den Taekwondo-Weltmeisterschaften in Kasachstan entsenden.Das schrieb die Zeitung „Tokyo Shimbun“ am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Quellen in Nordkorea.Die Taekwondo-Weltmeisterschaften der International Taekwon-Do Federation (ITF) finden vom 19. bis zum 26. August in der kasachischen Hauptstadt Astana statt.Laut dem Bericht wird die nordkoreanische Delegation am 17. August mit dem Bus oder der Bahn über Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning nach Peking reisen. Dort werde sie auf dem Luftweg nach Astana weiterreisen.Das wäre die erste Teilnahme Nordkoreas an internationalen Wettkämpfen seit der Corona-Pandemie, hieß es.Nordkorea plant, auch an den Asienspielen im September im chinesischen Hangzhou teilzunehmen.