﻿Tischtennis: Shin Yu-bin wird bei WTT Contender Lima zweifache Siegerin

Photo : YONHAP News

Die Südkoreanerin Shin Yu-bin ist beim Tischtennisturnier WTT Contender Lima 2023 zweifache Siegerin geworden.Im Finale am Sonntag (Ortszeit) in der peruanischen Hauptstadt Lima siegte Shin mit 4:1 über die Rumänin Bernadette Szőcs.Für Shin war es in diesem Jahr der zweite Titel im Einzel beim WTT.Shin, die im November 2022 das Turnier Contender Nova Gorica gewonnen hatte, holte ihren insgesamt dritten WTT-Einzel-Titel in ihrer Karriere.Den Damen-Doppel-Titel gewann Shin mit ihrer Teamkollegin Jeon Ji-hee nach einem 3:2-Finalsieg über das südkoreanische Duo Kim Na-young / Choi Hyo-joo.