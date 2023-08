Rollstuhlfechten: Weltcup, U-17- und U-23-WM finden in Busan statt

Photo : YONHAP News

Internationale Turniere im Rollstuhlfechten werden am Mittwoch im südkoreanischen Busan eröffnet.Die Stadtverwaltung gab am Dienstag bekannt, dass der Weltcup und die U-17- und U-23-Weltmeisterschaften im Rollstuhlfechten vom 30. August bis 5. September im Commodore Hotel in Busan stattfinden würden.Die Turniere, die von World Abilitysport veranstaltet werden, finden zum ersten Mal in Südkorea statt. Es ist zudem das erste Mal, dass die U-17- und U-23-Weltmeisterschaften in Asien ausgetragen werden.Etwa 300 Athleten aus 27 Ländern, darunter Südkorea, den USA, Frankreich und Italien, nehmen daran teil. Aus Südkorea werden 14 Rollstuhlfechter starten, einschließlich acht nationalen Athleten.Der Eintritt zu allen Wettkämpfen ist kostenfrei. Sie werden im YouTube-Kanal des Koreanischen Paralympischen Komitees (KPC) übertragen.