Hochspringer Woo Sang-hyeok erreicht als erster Südkoreaner Diamond-League-Finale

Photo : YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat als erster südkoreanischer Leichtathlet den Einzug in die Finalserie der Diamond League geschafft.Beim Diamond-League-Meeting in Zürich übersprang Woo im Hochsprungwettbewerb der Männer am Donnerstag (Ortszeit) 2,31 Meter. Damit wurde er Dritter.Woo landete in der Saison 2023 auf Platz vier und qualifizierte sich für die Endrunde der Diamond League.Er hatte letztes Jahr den siebten Platz belegt und damit das Finale im Hochsprung der Männer verpasst, für das sich die sechs Erstplatzierten qualifizieren.Das Finale der Diamond Legaue wird am 16. und 17. September in Eugene im US-Bundesstaat Oregon ausgetragen. Der Sieger erhält eine Trophäe und ein Preisgeld von 30.000 Dollar.