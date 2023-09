Fußball: Kim Min-jae für Ballon d´Or nominiert

Photo : YONHAP News

Kim Min-jae vom FC Bayern München hat es in die Liste der 30 Kandidaten für den Fußballpreis Ballon d´Or geschafft.Die französische Fußball-Fachzeitschrift „France Football“, die den Preis vergibt, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Liste der 30 Kandidaten für die diesjährige Auszeichnung.Kim ist der vierte Südkoreaner, der für den prestigeträchtigen Preis nominiert wurde. Vor Kim war dies 2002 Seol Ki-hyeon, der damals für RSC Anderlecht spielte, sowie 2005 Park Ji-sung, als dieser bei Manchester United war, gelungen. Son Heung-min von Tottenham Hotspur stand 2019 und 2022 auf der 30er-Liste.Kim ist der allererste asiatische Verteidiger, der für den Ballon d´Or nominiert wurde. Unter den 30 Kandidaten in diesem Jahr ist er zudem der einzige Asiat.Der Preisgewinner wird am 30. Oktober bekannt gemacht.