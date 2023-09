Südkorea will internationale Standards für Datenformate für Brain-Computer-Interface (BCI) festlegen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird voraussichtlich eine aktive Rolle bei der Festlegung internationaler Standards für Datenformate spielen, die zur Verbindung von menschlichen Gehirnen und Computern verwendet werden.Nach Angaben der Koreanischen Agentur für Technologie und Standards (KATS) des Industrieministeriums am Montag wurde der südkoreanische Vorschlag für eine neue internationale Norm für Datenformate für Brain-Computer-Interfaces (BCI: Gehirn-Computer-Schnittstellen) jüngst auf der Plenarversammlung des gemeinsamen technischen Komitees der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) über BCIim chinesischen Hangzhou angenommen.Führende Industrienationen wie die USA arbeiten an der Entwicklung von BCI-Technologie. Tesla-CEO Elon Musk leitete durch den Start-up Neuralink eine Forschung zur Implantation von Computerchips in menschliche Gehirne ein.Der diesmal genehmigte Vorschlag für eine neue internationale Norm ist für die Einführung eines Standards für Datenformate für Schnittstellen gedacht, um Informationen im Gehirn auf nichtinvasive Weise zu sammeln.Das im letzten Jahr gegründete Komitee besteht aus elf Vollmitgliedern, darunter das Vorsitzland China sowie Südkorea, die USA, Japan, Australien und Belgien.