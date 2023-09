﻿Informationen zu Nordkoreas Mannschaft für die 19. Asienspiele in Hangzhou veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zu den Asienspielen in Hangzhou insgesamt 191 Athleten, 112 Frauen und 79 Männer, angemeldet, die in 18 Disziplinen antreten werden.Dies geht aus Daten hervor, die am 13. März von myINFO, der offiziellen Informationsseite des Organisationskomitees für die Asienspiele in Hangzhou, veröffentlicht wurden.Das sind 23 Athleten mehr als bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang (168) und 41 mehr als bei den Asienspielen 2014 in Incheon (150).Im Fußball meldete Nordkorea mit 44 Athleten die meisten Teilnehmer, es sind jeweils 22 im Männer- und Frauenfußball.Nordkorea hofft auf Medaillen in seinen stärksten Disziplinen Gewichtheben, Ringen, Boxen und Schießen.Bei den Asienspielen in Hangzhou wird Nordkorea erstmals nach längerer Zeit wieder bei einer internationalen Sportveranstaltung vertreten sein.