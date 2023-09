Wissenschaft Südkorea will bis 2030 drei Kommunikationssatelliten in niedrige Umlaufbahnen befördern

Die Regierung hat ihr Ziel präsentiert, bis 2030 drei Kommunikationssatelliten in niedrige Erdumlaufbahnen zu befördern.



Für die Entwicklung relevanter Technologien will die Regierung noch diesen Monat eine vorläufige Machbarkeitsstudie für ein etwa 480 Milliarden Won (360 Millionen Dollar) schweres Projekt erneut beantragen.



Das Ministerium für Wissenschaft und IKT stellte entsprechende Pläne für die Förderung der Satellitenkommunikation heute in einer Sitzung des Wirtschaftskabinetts vor.



Ursprünglich war der Start von vier solcher Satelliten geplant. Weil das Projekt seit 2021 wiederholt nicht für eine vorläufige Machbarkeitsstudie in Betracht gezogen worden war, wird die Entwicklung von zunächst drei Satelliten angestrebt, damit das Projekt zügiger vorankommt. Das Wissenschaftsministerium hatte zunächst 590 Milliarden Won (445 Millionen Dollar) als Projektkosten veranschlagt.



Die Regierung will intensivere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in Bereichen anstreben, die mit der Satellitenkommunikation zu tun haben. Auch der Aufbau eines Systems für die Kommunikation mittels Satelliten in niedriger Umlaufbahn und die Ausbildung von Fachpersonal sollen angestrebt werden.



Versuchsstationen, Anreize für den Zivilsektor bei der Registrierung von Satellitennetzen bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), Maßnahmen zur Verhinderung von Interferenzen zwischen Satellitendiensten und anderen Diensten sowie die Schaffung eines Managementsystems für Satellitennetze im gesamten Lebenszyklus sind ebenfalls vorgesehen.