Südkoreas Fußballer siegen bei Asienspielen in Hangzhou mit 9:0 über Kuwait

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist bei den Asienspielen 2022 mit einem Kantersieg ins Turnier gestartet.Sie siegte am Dienstag im Jinhua Sports Center Stadium in Jinhua, südlich von Hangzhou, mit 9:0 gegen Kuwait.Schon in der dritten Minute brachte Jeong Woo-yeong Südkorea in Führung. Bis zur Pause konnte Südkorea drei weitere Tore erzielen, in der zweiten Spielhälfte fünf weitere.Nächster Gegner ist am Donnerstag Thailand.Die 18. Asienspiele in der chinesischen Stadt Hangzhou wurden um ein Jahr verschoben. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag statt.