Premier League: Son Heung-min schießt zwei Tore im Stadtderby

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat im Nord-London-Derby gegen Arsenal zwei Tore geschossen.Das Spiel am Sonntag im Emirates Stadium endete mit einem 2:2-Unentschieden.Son traf in der 42. und 55. Minute jeweils zum Ausgleich.Mit seinen Saisontoren fünf und sechs hat Son in Europa 199 Treffer erzielt und steht kurz vor dem Erreichen der Marke von 200.Nach dem sechsten Spieltag in der englischen Premier League rangiert er in der Torschützenliste auf Platz zwei hinter Erling Haaland von Manchester United.