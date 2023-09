Nobelpreisträger diskutieren in Seoul über Wissenschaft und Technologie sowie Bildung

Photo : YONHAP News

Fünf Nobelpreisträger haben Südkorea besucht, um über die Zukunft der Bildung und den Einfluss von Fortschritten in Wissenschaft und Technologie auf die Bildung zu diskutieren.Die Koreanische Akademie für Wissenschaft und Technologie (KAST) veranstaltete gemeinsam mit Nobel Prize Outreach, einem der Nobelstiftung in Schweden unterstellten Organ, am Sonntag in Seoul den „Nobel Prize Dialogue Seoul 2023“. Es handelt sich um eine Auslandsveranstaltung des „Nobel Week Dialogue“. Die Dialogwoche findet jährlich um den 10. Dezember, dem Tag der Nobelpreisverleihung, statt.Der Nobel Prize Dialogue ist ein Expertengespräch über globale Angelegenheiten und findet in verschiedenen Ländern statt. Südkorea war nach 2017 zum zweiten Mal Gastgeber.Diskutanten in diesem Jahr waren Professor George Smoot an der Hong Kong University of Science and Technology und Professor Konstantin Novoselov an der University of Manchester. Beide erhielten den Nobelpreis für Physik. Auch drei Nobelpreisträger für Chemie diskutierten mit, und zwar Professor Joachim Frank an der Columbia University, Professor Michael Levitt an der Stanford University und Hartmut Michel, Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysik.