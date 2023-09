Auch am zweiten Tag der Asienspiele in Hangzhou fünf Goldmedaillen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auch am zweiten Tag der Asienspiele im chinesischen Hangzhou fünf Goldmedaillen gewonnen.Im Staffelwettbewerb über 4 x 200 Meter Freistil der Männer gewann am Montag die südkoreanische Staffel bestehend aus Yang Jae-hoon, Lee Ho-joon, Kim Woo-min und Hwang Sun-woo Gold. Im Finale über 50 Meter Freistil holte Ji Yu-chan erstmals seit 21 Jahren in dieser Disziplin die Goldmedaille.Im Taekwondo erzielte Jang Jun im Finale bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm einen 2:0-Sieg über Mahdi Hajimousaeinafouti aus Iran.Im Schießen sicherte sich das Team bestehend aus Kwak Yong-bin, Ha Kwang-chul and Jeong You-jin mit 1.668 Punkten die Goldmedaille im Wettbewerb 10 Meter Laufscheibe der Männer. Das war die erste Goldmedaille für Südkorea in dieser Disziplin bei den Asienspielen.Im Fechten kam es zu einem rein südkoreanischen Säbel-Finale der Männer zwischen Oh Sang-uk und Gu Bon-gil. Oh holte Gold und Koo Silber.Im Frauenfußball besiegte Südkorea die Philippinen mit 5:1 und sicherte sich damit den Einzug ins Viertelfinale.