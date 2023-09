﻿Südkorea holt am dritten Tag der Asienspiele in Hangzhou vier Goldmedaillen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auch am dritten Tag der Asienspiele im chinesischen Hangzhou seine Jagd auf Goldmedaillen erfolgreich fortgesetzt.Im Schießen gewann das südkoreanische Team bestehend aus Kwak Yong-bin, Ha Kwang-chul and Jeong You-jin mit 1.116 Punkten Gold im Wettbewerb 10 Meter Laufscheibe gemischt der Männer.Der Unterschied zur Disziplin 10 Meter Laufscheibe besteht darin, dass sich die Geschwindigkeit der Zielscheibe in zufälliger Reihenfolge ändert.Im Taekwondo konnte Park Hye-jin im Finale bei den Frauen in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen Lin Wei Chun aus Taiwan den ersten Platz erringen.Im Judo besiegte Kim Ha-yun die Chinesin Xu Shiyan und holte damit die erste Goldmedaille der südkoreanischen Judoka bei diesen Asienspielen.Im Fechten gewann Yoon Ji-su im Säbel-Finale der Frauen durch einen Sieg über Shao Yaqi aus China die Goldmedaille.