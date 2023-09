Asienspiele: Südkorea holt am vierten Tag fünf Goldmedaillen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am vierten Tag der Asienspiele im chinesischen Hangzhou fünf Goldmedaillen gewonnen.Im Taekwondo siegte Park Woo-hyeok am Mittwoch im Finale der Männer bis 80 Kilogramm mit 2:0 über Saleh Elsharabaty aus Jordanien. Damit gewann er die erste Goldmedaille für Südkorea in dem Wettbewerb seit 21 Jahren.Im Fechten setzte sich das Florettteam bestehend aus Lee Kwang-hyun, Ha Tae-gyu, Heo Jun und Im Cheol-woo im Mannschafts-Finale der Männer mit 45:38 gegen China durch. Damit konnte Südkorea das zweite Mal in Folge Gold holen.Im Mannschafts-Finale der Frauen im Degenfechten besiegte das südkoreanische Team bestehend aus Choi In-jeong, Song Se-ra, Kang Young-mi und Lee Hye-in mit 36:34 Hongkong. Südkorea konnte in dieser Disziplin erstmals seit 21 Jahren Gold holen.Im Schwimmen gewann Hwang Sun-woo Gold über 200 Meter Freistil der Männer. Mit 1:44,40 Minuten stellte er einen neuen Landesrekord und einen neuen Rekord der Asienspiele auf.Im Segeln holte Cho Won-woo Gold im RS:X Windsurfen der Männer.Im Fußball der Männer feierte Südkorea im Achtelfinale gegen Kirgisistan einen 5:1-Sieg.