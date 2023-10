Asienspiele: Südkoreanische Badminton-Frauen holen erstes Mannschaftsgold seit 29 Jahren

Photo : KBS News

Bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou haben die südkoreanischen Badminton-Frauen erstmals seit 29 Jahren Mannschaftsgold gewonnen.Sie besiegten am Sonntag im Finale China mit 3:0.Südkoreanische Badminton-Spielerinnen hatten bei den Asienspielen 1994 im japanischen Hiroshima erstmals den Mannschaftswettbewerb und seitdem nicht mehr gewinnen können.Im Herrengolf konnte die südkoreanische Mannschaft am Sonntag mit insgesamt 76 unter Par siegen. Es war für Südkorea das erste Mannschaftsgold im Herrengolf seit den Asienspielen 2010.Im Rollschuhlauf gewann Choi Gwang-ho die Goldmedaille im 1.000 Meter Sprint der Männer. Im Finale am Sonntag kam er mit einer Zeit von 1:29,497 Minuten ins Ziel. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten und Landsmann Jung Cheol-won betrug 0,002 Sekunden.