Asienspiele: Herrenmannschaft im Go gewinnt Goldmedaille

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in China hat die südkoreanische Herrenmannschaft die Goldmedaille im Strategiespiel Go gewonnen.Im letzten Teamwettbewerb waren am Dienstag in der Qi-Yuan Schach-Halle in Hangzhou fünf Partien gleichzeitig ausgetragen worden. Shin Jin-seo mit dem 9. Dan, Shin Min-ju und Park Jeong-hwan gewannen ihre Spiele und sicherten Südkorea damit die Goldmedaille vor China.Die koreanische Herrenmannschaft hatte auch 2010 bei den Asienspielen im chinesischen Guangzhou den Titel gewonnen. Seitdem wurden im Go bei Asienspielen keine Medaillen mehr vergeben.