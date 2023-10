Woo Sang-hyeok gewinnt bei Asienspielen Silber im Hochsprung

Photo : KBS

Bei den Asienspielen in China hat Woo Sang-hyeok im Hochsprung der Männer die Silbermedaille gewonnen.Woo übersprang am Mittwoch im Olympischen Sportzentrum von Hangzhou 2,33 Meter. Gold ging an seinen Dauerrivalen Mutaz Barshim aus Katar, der 2,35 Meter überwand.Woo hatte auch bei den Asienspielen 2018 die Silbermedaille gewonnen. 2014, damals war er noch Oberschüler, landete er auf Platz zehn.Auch im Sportklettern gab es am Mittwoch Medaillen für Südkorea. Sowohl die Frauen als auch die Männer konnten im Staffelwettbewerb im Speedklettern die Bronzemedaille gewinnen.Die Frauenmannschaft bestehend aus Choi Na-woo, Jeong Ji-min und Noh Hee-ju schlug im Kletterzentrum Shaoxing Keqiao Yangshan Kasachstan mit 26,901 Punkten.Die Herrenmannschaft mit Jung Yong-jun, Lee Seung-beom und Lee Yong-su setzte sich gegen Singapur mit 17,827 Punkten durch.Mit Stand Mittwochabend konnte Südkorea 33 Goldmedaillen gewinnen, außerdem gab es 45 Mal Silber und 70 Mal Bronze. Mit 148 Medaillen ist es aktuell bereits Südkoreas zweitbestes Ergebnis bei Asienspielen.