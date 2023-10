﻿Südkorea gewinnt Goldmedaille im Bogenschießen Mixed-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in China haben die südkoreanischen Bogenschützen Lim Si-hyeon und Lee Woo-seok die Goldmedaille im Bogenschießen Mixed-Wettbewerb gewonnen.Im Finale des Teamwettbewerbs am Mittwoch besiegte das südkoreanische Team mit 6:0 die japanische Paarung Satsuki Noda und Takaharu Furukawa und holte damit die erste Goldmedaille für Südkorea in dieser Disziplin bei den Asienspielen.Bei den Asienspielen 2018, bei denen der Mixed-Team-Wettbewerb im Bogenschießen erstmals eingeführt wurde, konnte Südkorea keine Medaille gewinnen.