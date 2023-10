Asienspiele: Am Donnerstag keine Goldmedaille für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou ist Südkoreas Siegesserie gerissen.Nachdem 12 Tage in Folge Goldmedaillen bejubelt werden konnten, reichte es diesmal nicht für einen Platz ganz oben auf dem Podest.Im Finale am Donnerstag unterlag die südkoreanische Frauen-Handballnationalmannschaft Japan mit 19:29 und gewann die Silbermedaille.Im Baseball darf Südkorea nach seinem Sieg über Japan doch noch auf den Einzug ins Finale hoffen. In seinem ersten Spiel in der Super Round siegte Südkorea mit 2:0 gegen Japan.Im Compound-Bogenschießen verlor das südkoreanische Herrenteam bestehend aus Joo Jae-hoon, Yang Jae-won und Kim Jong-ho das Mannschaftsfinale gegen Indien mit 230:235 und musste sich mit Silber zufriedengeben.Die südkoreanischen Basketballerinnen gewannen die Bronzemedaille. Sie besiegten im kleinen Finale Nordkorea mit 93:63 deutlich.