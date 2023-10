Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou die Goldmedaille im Baseball gewonnen.Die Mannschaft besiegte am Samstag im Finale im Shaoxing Stadion Chinesisch Taipeh mit 2:0.Bei dem früheren Aufeinandertreffen in dem Turnier hatte Südkorea noch mit 0:4 verloren.Für Südkorea war es der vierte Turniersieg in Folge im Baseball bei Asienspielen und sechste Titel insgesamt.