Asienspiele: Goldmedaillen für Südkorea im Bogenschießen, Gewichtheben und Badminton

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou hat es am Samstag Goldmedaillen für Südkorea im Bogenschießen, Gewichtheben und Badminton gegeben.Lim Si-hyeon besiegte im Recurve-Finale des Bogenschießens Landsmännin An San. Lim setzte sich im Fuyang Yinhu Sports Centre mit 6:0 gegen An durch. Sie wurde damit die zweite dreifache Goldmedaillengewinnerin aus Südkorea bei den diesmaligen Asienspielen. Auch Schwimmer Kim Woo-min konnte drei Goldmedaillen gewinnen.Die Gewichtheberinnen Park Hye-jeong und Son Young-hee sicherten sich in der Gewichtsklasse +87 Kilogramm die Gold- und die Silbermedaille.Park schaffte im Xiaoshan Sports Centre Gymnasium 125 Kilogramm im Reißen und 169 Kilogramm im Stoßen. Die Zweitplatzierte Son meisterte 124 Kilogramm im Reißen und 159 Kilogramm im Stoßen.Die amtierende Weltmeisterin im Badminton, An Se-young, holte am Samstag das erste Gold für Südkorea bei Asienspielen im in dieser Sportart seit 29 Jahren.Sie bezwang die Chinesin Chen Yu Fei im Binjiang Gymnasium in Hangzhou mit 2:1 (21-18, 17-21, 21-8).