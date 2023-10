Südkoreas Herren-Fußballmannschaft gewinnt Gold bei Asienspielen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Herren-Fußballmannschaft hat bei den Asienspielen in Hangzhou die Goldmedaille gewonnen.Die U24-Mannschaft besiegte am Samstag im Huanglong Sports Centre Stadium Japan mit 2:1.Südkorea konnte damit bereits zum dritten Mal in Folge bei Asienspielen gewinnen.Mittelfeldspieler Jeong Woo-yeong hatte in der 27. Minute für Südkorea zum Ausgleich getroffen, nachdem die Mannschaft bereits in der 2. Minute in Rückstand geraten war. Stürmer Cho Young-wook sorgte nach dem Seitenwechsel in der 56. Minute für die Entscheidung.Die Mannschaft von Trainer Hwang Sun-hong blieb während des Turniers ungeschlagen. Insgesamt erzielte sie 27 Treffer und musste lediglich drei Gegentore hinnehmen.