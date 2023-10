Südkorea schließt Asienspiele in Hangzhou als Dritter der Gesamtwertung ab

Photo : YONHAP News

Bei den 19. Asienspielen im chinesischen Hangzhou hat Südkorea in der Gesamtwertung Platz drei belegt.Die südkoreanische Delegation gewann 42 Gold-, 59 Silber- und 89 Bronzemedaillen.Am gestrigen Samstag besiegte die Herren-Fußballmannschaft im Huanglong Sports Centre Stadium Japan mit 2:1 und holte Gold. Die Baseballmannschaft feierte einen Finalsieg gegen Taiwan und gewann ebenfalls die Goldmedaille.Im Bogenschießen wurde Lim Si-hyeon erstmals seit 37 Jahren dreifache Goldmedaillenträgerin. Im Badminton gewann An Se-young sowohl im Einzel- als auch Mannschaftsfinale und holte somit zwei Gold.Platz eins in der Gesamtwertung belegte China mit 200 Gold. Japan holte 51 Gold und rangierte auf Platz zwei.Die 19. Asienspiele 2022, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurden, gehen mit der Abschlussfeier am heutigen Sonntagabend zu Ende.