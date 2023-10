Asienspiele in Hangzhou zu Ende gegangen

Photo : YONHAP News

Die Asienspiele im chinesischen Hangzhou sind nach 16 Wettkampftagen am Sonntag mit einer Abschlussfeier zu Ende gegangen.Die südkoreanische Delegation marschierte mit der Nationalflagge Taegeukgi ein, die von Kim Hong-yul, dem Silbermedaillengewinner im Breaking der Männer, getragen wurde.Die Fahne des Olympischen Rats Asiens (OCA) und das Fackelmodell wurden an das Organisationskomitee für die nächsten Asienspiele 2026 in der japanischen Präfektur Aichi und deren Hauptstadt Nagoya übergeben.Südkorea gewann 42 Gold-, 59 Silber- und 89 Bronzemedaillen und belegte in der Gesamtwertung Platz drei hinter China und Japan.