Sport Gangneung wirbt für Olympische Jugend-Winterspiele 2024 in Gangwon

Die Stadt Gangneung rührt die Werbetrommel für die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 in Gangwon, die in 100 Tagen eröffnet werden.



Man wolle für die Jugendspiele, die in Gangneung und drei Landkreisen in der Provinz Gangwon ausgetragen würden, Stimmung machen, hieß es am Mittwoch.



Ein Beamter der Stadtverwaltung teilte mit, dass sie gemeinsam mit dem Organisationskomitee und der Provinzverwaltung nach besten Kräften Vorbereitungen treffen wolle, damit die Spiele reibungslos ausgerichtet werden könnten.



Um zu feiern, dass nur noch 100 Tage bis zur Eröffnung verbleiben, werden heute an 58 Schulen und 21 Einwohnerzentren in Gemeinden in der Region Gedenkbäume gepflanzt und Schilder mit aufmunternden Botschaften aufgestellt.



In Gangneung werden alle Wettkämpfe im Eissport stattfinden. Dort befinden sich auch wichtige Einrichtungen, darunter das Hauptmedienzentrum und das Athletendorf.



Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 werden vom 19. Januar bis 1. Februar nächsten Jahres in Gangneung, Pyeongchang, Jeongseon und Hoengseong stattfinden. Die Eröffnungsfeier wird am 19. Januar um 19 Uhr im Gangneung Oval und dem Pyeongchang Dome beginnen.