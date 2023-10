Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft in Brüssel eröffnet

Photo : KBS News

Ein Kooperationszentrum für einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Europa im Bereich der Quantenwissenschaft und -technologie ist gegründet worden.Das Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft und -technologie wurde am Mittwoch (Ortszeit) in Brüssel feierlich eröffnet.Bei der Eröffnungsfeier waren etwa 30 Personen anwesend, darunter der südkoreanische Wissenschaftsminister Lee Jong-ho, der Botschafter bei der Europäischen Union, Ryu Jeong-hyun, und der stellvertretende Generaldirektor in der Generaldirektion der EU-Kommission für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, Thomas Skordas.Das Europa-Zentrum ist der zweite Kooperationsstützpunkt für Südkorea auf dem Gebiet der Quantenwissenschaft und -technologie. Im September letzten Jahres war ein entsprechendes Zentrum für die Kooperation mit den Amerikas in den USA eröffnet worden.Es handelt sich um einen Teil des Projekts der südkoreanischen Regierung zur Stärkung der internationalen Kooperation bei der Quantentechnologie. Ziel des Projekts ist, für die Kooperation der einheimischen Industrie, Wirtschaft und des Forschungssektors mit führenden ausländischen Forschungsinstituten Kooperationspartner zu finden und vermitteln sowie Kooperationsprojekte zu unterstützen.