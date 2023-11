Kim Min-jae von AFC zu Asiens internationalem Spieler des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Kim Min-jae ist zum ersten Mal vom Asiatischen Fußballverband (AFC) zu Asiens internationalem Spieler des Jahres gekürt worden.Bei der Verleihung der AFC-Jahresauszeichnungen 2022 am Dienstag (Ortszeit) im katarischen Doha wurde Kim, Verteidiger vom FC Bayern München, als Gewinner dieses Preises vorgestellt.Die Auszeichnung „AFC Asian International Player of the Year” wird an den besten Fußballer des Jahres aus einem AFC-Mitgliedsland vergeben, der in einer ausländischen Liga spielt.Kim ist der zweite Südkoreaner, der den Preis gewann. Son Heung-min von Tottenham Hotspur war 2015, 2017 und 2019 damit ausgezeichnet worden.