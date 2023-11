Meeresoberflächentemperatur vor koreanischer Halbinsel steigt auf Rekordhoch

Die Oberflächentemperatur der Meere um die koreanische Halbinsel ist dieses Jahr auf den höchsten Stand seit Beginn der Beobachtungen gestiegen.Das Nationale Institut für Fischereiwissenschaft teilte am Donnerstag mit, dass die entsprechende Temperatur von Ende August bis Anfang September im Schnitt bei 26 Grad gelegen habe.Das entspricht dem höchsten Stand, seit das Institut 1990 mit der Messung von Temperaturen an der Oberfläche der Meere Koreas mittels Satelliten begonnen hatte.Verglichen mit dem Durchschnitt im selben Zeitraum in den Jahren 1997 bis 2022 von 24,4 Grad sind es 1,6 Grad mehr.Ein Mitarbeiter des Instituts sagte, dass es immer häufiger zu extremen Wetterereignissen komme. Als Folge des Anstiegs der Höchsttemperaturen im Sommer habe die Zahl der Tage mit einer Höchsttemperatur von 33 Grad oder höher in den letzten zehn Jahren zugenommen.Es werde erwartet, dass auch in den Gewässern um die koreanische Halbinsel die Häufigkeit und Intensität von ungewöhnlich hohen Wassertemperaturen vor allem im Sommer weiter steigen werde.