E-Sports-Team T1 holt vierten WM-Titel in League of Legends

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische E-Sports-Team T1 hat im Spiel League of Legends den vierten WM-Titel gewonnen.Die Mannschaft siegte am Sonntag im Gocheok Sky Dome in Seoul über Weibo Gaming aus China.Im Finale, das im Modus Best-of-Five gespielt wird, gewann T1 um Superstar Lee Sang-hyeok oder Faker die ersten drei Spiele. Zehntausende Fans aus Korea und dem Ausland waren gekommen, um das Finale zu verfolgen.Vier WM-Titel sind ein Novum. Die Mannschaft um Faker hatte zuvor 2013, 2015 und 2016 gewonnen.Im letzten Monat hatte Südkoreas Team auch bei den Asienspielen in Hangzhou gesiegt, bei denen erstmals League of Legends offizielle Disziplin war.Bei dem populären Multiplayer-Spiel spielen zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern gegeneinander. Sie müssen dabei versuchen den gegnerischen "Nexus" zu zerstören, eine große Struktur tief im Innern der feindlichen Basis.