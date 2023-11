Fußball: Südkorea siegt gegen China in WM-Qualifikation

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat in der asiatischen WM-Qualifikation gegen China gesiegt.In der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußball-WM 2026 feierte Südkorea am Dienstag einen 3:0-Sieg im Spiel gegen China im chinesischen Shenzhen. Son Heung-min trug mit zwei Toren und einer Vorlage zu dem Sieg bei.Die südkoreanische Mannschaft unter Jürgen Klinsmann hatte im ersten Qualifikationsspiel gegen Singapur einen 5:0-Sieg gefeiert. Mit dem Sieg gegen China verteidigte Südkorea den Spitzenplatz in Gruppe C.Das Spiel gegen China war das letzte Länderspiel der südkoreanischen Nationalelf in diesem Jahr. Die Mannschaft wird nächstes Jahr vor der Fußball-Asienmeisterschaft im Januar in Katar wieder zusammenkommen.