San Francisco Giants verpflichten südkoreanischen Baseballspieler Lee Jung-hoo

Photo : YONHAP News

Der amerikanische Baseball-Verein San Francisco Giants hat den Südkoreaner Lee Jung-hoo verpflichtet.Er unterschrieb einen Sechsjahresvertrag im Wert von 113 Millionen Dollar.Der Verein, der in der amerikanischen Topliga Major League Baseball (MLB) spielt, kündigte die Verpflichtung des 25-jährigen Center Fielder am Freitag in seinem Internetauftritt an. Der Vertrag enthalte eine Ausstiegsklausel für die Zeit nach der Saison 2027.Noch nie wechselte ein Spieler der Korea Baseball Organization (KBO) für so viel Geld den Klub.Pitcher Ryu Hyun-jin war vor der Saison 2013 zu den Los Angeles Dodgers gewechselt und war mit einem 36 Millionen Dollar schweren Vertrag der bislang teuerste Transfer.Lee ist der Sohn der KBO-Legende Lee Jong-beom und wurde 2022 zum wertvollsten Spieler der koreanischen Liga gekrönt.