Bislang größte Kältewelle in Südkorea in diesem Winter

Photo : YONHAP News

In Südkorea herrscht derzeit die größte Kältewelle in diesem Winter. Für die meisten Landesteile gilt eine Warnung vor einer Kältewelle.Am Donnerstagmorgen fielen die Temperaturen in Cheorwon in der Provinz Gangwon auf minus 25,3 Grad. In Hwacheon in Gangwon wurden minus 21,1 Grad gemessen, in Seoul minus 14,4 Grad.In vielen Teilen des Landes wurden die niedrigsten Temperaturen in diesem Winter gemessen. Im Landesinneren fiel das Quecksilber auf etwa minus 15 Grad, in den südlichen Gebieten auf etwa minus zehn Grad.In vielen Gebieten sollen die Temperaturen auch am Tag unter dem Gefrierpunkt liegen. Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen minus 9 und plus 2 Grad liegen. In Seoul wird mit minus 7 Grad gerechnet, in Daejeon mit minus 5.Am Freitagmorgen soll es ähnlich kalt oder kälter als am Donnerstag sein. In Seoul werden minus 15 Grad erwartet, in Cheorwon minus 20 Grad.Die Kältewelle soll bis Samstagmorgen andauern. Danach sollen die Temperaturen langsam wieder steigen, trotzdem wird es voraussichtlich kälter als in den letzten Jahren sein.Auf den nach den Schneefällen vereisten Wegen besteht Sturzgefahr. Aufgrund trockener Luft unter anderem an der Ostküste soll mit Heizgeräten besonders vorsichtig umgegangen werden, um Feuerausbrüche zu vermeiden.