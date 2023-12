Hwang Hee-chan schießt erstmals mindestens zehn Tore in einer Premier League-Saison

Photo : YONHAP News

Hwang Hee-chan von Wolverhampton Wanderers hat im Spiel gegen FC Brentford am 19. Spieltag zweifach getroffen.Im Auswärtsspiel am Mittwoch in Brentford traf der Nationalspieler in der 14. und 24. Minute.Mit zehn Ligatreffern in der laufenden Saison rückte Hwang in der Torschützenliste der Premier League auf Platz sechs hinter Son Heung-min und Jarrod Bowen vor, die gemeinsam den vierten Platz belegen.Die Wolverhampton Wanderers siegten mit 4:1, nachdem sie davor vier Auswärtsspiele in Folge verloren hatten.