Südkoreas Mondorbiter Danuri seit genau einem Jahr im Einsatz

Photo : YONHAP News

Südkoreas Mondorbiter Danuri, ist seit genau einem Jahr im Einsatz.In den letzten zwölf Monaten sendete der Mondorbiter zahlreiche Aufnahmen von verschiedenen Teilen des Mondes und Beobachtungsdaten zur Erde.Aus von Danuri gesendeten Materialien wurde eine Mondkarte erstellt. Es handelt sich um die ersten mit einer polarimetrischen Kamera gemachten Aufnahmen vom Mond.Danuri tauschte jüngst auch Neujahrsgrüße mit der Erde aus. Die hierfür genutzte Technologie wird künftig für die Erforschung von Kommunikationsnetzen zwischen der Erde und Raumsonden zur Anwendung kommen.Danuri wurde im August letzten Jahres gestartet und trat nach etwa vier Monaten in seinen Mondorbit ein. Seitdem hat Danuri verschiedene Teile des Mondes erkundet.Südkorea wurde das siebte Land in der Welt, das eine Sonde zum Mond schickte.In der Wissenschaftswelt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die von Danuri angebotenen detaillierteren Beobachtungsdaten zum Mond. Die renommierte Wissenschaftszeitschrift „Nature“ bewertete die Mission von Danuri als erfolgreich.Ursprünglich sollte Danuri Ende dieses Monats seine Mission beenden. Aufgrund der hervorragenden Beobachtungsergebnisse und des noch reichlich vorhandenen Treibstoffs wurde sein Einsatz bis Ende 2025 verlängert.Die von Danuri gesammelten Informationen werden etwa in der ersten Hälfte des kommenden Jahres für Wissenschaftler in aller Welt zugänglich gemacht.