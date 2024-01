Tsunami erreicht nach schwerem Erdbeben in Japan Ostküste Südkoreas

Photo : YONHAP News

Tsunami-Wellen infolge eines schweren Erdbebens der Stärke 7,6 in Japan haben am Sonntag die Ostküste Südkoreas erreicht.Laut der südkoreanischen meteorologischen Behörde wurde die erste Tsunami-Welle um 18.01 Uhr am Sonntag vor Namhangjin in Gangneung gemeldet und erreichte eine Höhe von 20 Zentimetern. Eine Tsunami-Welle von 85 Zentimetern wurde vor Mukho in Donghae registriert, vor Sokcho eine Welle von 41 Zentimetern.Es ist das erste Mal seit 31 Jahren, dass Tsunami-Wellen auf die Ostküste Südkoreas trafen.Bisher wurden viermal Tsunami-Wellen in dem Land gemeldet. Der größte Schaden wurde im Mai 1983 registriert, als sich ein Erdbeben der Stärke 7,7 im Meer westlich der japanischen Präfektur Akita ereignete. Damals wurde eine Tsunami-Welle von über zwei Metern vor dem Hafen Mukho beobachtet.Angesichts möglicher Personenschäden rief die Wetterbehörde zu besonderer Vorsicht auf und dazu, sich nicht der Küste zu nähern.