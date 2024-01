Kim Min-jae vom Koreanischen Fußballverband zum Spieler des Jahres gewählt

Photo : YONHAP News

Kim Min-jae vom FC Bayern München ist in Südkorea zum besten Fußballspieler des Jahres 2023 gewählt worden.Der Koreanische Fußballverband (KFA) teilte am Dienstag mit, dass Kim in der Abstimmung 137 Punkte erhalten habe und zum männlichen Spieler des Jahres 2023 gekürt worden sei.Der Abwehrspieler hinderte damit Son Heung-min von Tottenham Hotspur daran, fünf Jahre in Folge die Auszeichnung zu erhalten. Son kam auf 113 Punkte.Kim hatte 2021 und 2022 den zweiten Platz hinter Son belegt. Er wechselte im Juli 2023 zum FC Bayern München, nachdem er ein Jahr lang erfolgreich bei der SSC Neapel gespielt hatte. Er trug dazu bei, dass Neapel zum ersten Mal seit 36 Jahren den Meistertitel der Serie A gewann.Zur Spielerin des Jahres wurde Chun Garam, Mittelfeldspielerin in der Frauennationalmannschaft, gewählt.Zum männlichen Trainer des Jahres wurde Kim Gi-dong gekürt, der den FC Pohang Steelers zum FA-Cup-Titel und auf den zweiten Platz in der höchsten Spielklasse K League 1 führte.Die Auszeichnung „Spieler des Jahres“ wird seit 2010 jährlich vom KFA vergeben. Der Gewinner wird bei einer Abstimmung durch 50 Personen, darunter Journalisten, ermittelt.