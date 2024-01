Erdbeben in Japan führte zu großen Schwankungen des Grundwasserspiegels in Südkorea

Photo : YONHAP News

Das heftige Erdbeben auf der japanischen Noto-Halbinsel hat bemerkbare Auswirkungen auf die koreanische Halbinsel.Nach Angaben des südkoreanischen Instituts für Geowissenschaften und Mineralische Bodenschätze wurden beim Grundwasserspiegel auf der koreanischen Halbinsel Schwankungen von bis zu über einem Meter festgestellt.Die Veränderung des Wasserstandes wurde am Montag um 16.13 Uhr bei einem Beobachtungsnetz für das Grundwasser des Koreanischen Instituts für Geowissenschaften und mineralische Ressourcen gemessen. Das heißt, dass der Boden der koreanischen Halbinsel nur drei Minuten nach dem starken Erdbeben auf der Noto-Halbinsel beeinflusst wurde.Das Grundwasser am Beobachtungsnetz im südkoreanischen Mungyeong, das rund 800 Kilometer vom Epizentrum entfernt ist, schwankte etwa drei Stunden lang. Die dabei gemessene höchste Amplitude liegt bei 107 Zentimetern.Beim starken Erdbeben in der Türkei im Februar letzten Jahres wurden Schwankungen des Grundwasserstandes von etwa sieben Zentimetern registriert.Das Erdbeben auf der Noto-Insel im Westen Japans hatte offenbar aufgrund der geringen Entfernung viel größere Auswirkungen auf die koreanische Halbinsel.