(VOD) Durchschnittstemperatur in Südkorea letztes Jahr auf Rekordhoch

Als Folge der Erderwärmung treten Extremwetter auf der ganzen Welt auf.In Südkorea wurde letztes Jahr die bisher höchste Durchschnittstemperatur registriert.Die Durchschnittstemperatur im ganzen Land stieg im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 0,8 auf 13,7 Grad. Das stellt den höchsten Wert seit Beginn der landesweiten Aufzeichnungen im Jahr 1973 dar.Nach Monaten betrachtet, war es im März und September jeweils für beide Monate am wärmsten. In jedem der zwölf Monate wurde der Durchschnittswert der letzten 30 Jahre übertroffen.Die hohen Temperaturen führten zu heftigen Regenfällen. Aufgrund von viel Wasserdampf in der Atmosphäre betrug die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Südkorea im vergangenen Jahr etwa 1.740 Millimeter. Das entspricht der bisher drittgrößten Niederschlagsmenge.Auch im Mai und Dezember, in denen verhältnismäßig weniger Regen fällt, wurde das Land von Platzregen heimgesucht. Während der Regenzeit regnete es südlich der Region Chungcheong in weniger als einer Woche so viel wie in einem ganzen Jahr.Nach herrschender Meinung soll es in diesem Jahr noch wärmer werden. Auch Extremwetter wie Starkregen im letzten Jahr könnten intensiver werden.Ham Yoo-geun, Professor für Umweltwissenschaften an der Chonnam-Nationaluniversität, sagte, dass aufgrund der verzögerten Auswirkungen von El Niño die Temperatur auf der ganzen Erde ab dem Frühling dieses Jahres stark steigen könne. Als Folge könnten extreme Niederschlagsereignisse, darunter Starkregen und große Hitze, häufiger auftreten.Um die Erwärmung der Erde zu stoppen, sind weltweite Anstrengungen dringend erforderlich. Auf der letztjährigen Weltklimakonferenz konnte jedoch lediglich die Abkehr von fossilen Energieträgern gefordert werden.