Fußball: Kim Min-jae von IFFHS zu den besten Elf der Welt gewählt

Photo : YONHAP News

Kim Min-jae, Verteidiger des FC Bayern München, ist von einer internationalen Vereinigung von Fußballstatistikern zu den besten Elf der Welt gewählt worden.Die International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) das „Men´s World Team 2023“ auf ihrer Internet-Seite.Der südkoreanische Fußballspieler steht auf der Liste als Mittelläufer in der 3-4-3-Formation. Sein Teamkollege Alphonso Davies sowie Rúben Dias von Manchester City wurden als weitere Verteidiger gewählt.Kim war zuvor vom Koreanischen Fußballverband KFA als männlicher Spieler des Jahres ausgezeichnet worden.