Südkorea will Entwicklung von Quantencomputern vorantreiben

Photo : YONHAP News

Ein Objekt, das aussieht wie ein goldener Kronleuchter. Tatsächlich handelt es sich um ein Modell eines 50-Qubit-Quantencomputers.Der Chip am unteren Teil stellt den Kern der Quantentechnologie dar.Anders als herkömmliche Bit-basierte Computer können Quantencomputer viele Werte zwischen 0 und 1 haben. Diese kleinstmögliche Berechnungseinheit wird „Qubit“ genannt.Ein neulich von der südkoreanischen Regierung präsentierter 20-Qubit-Quantencomputer kann einen Rechenvorgang auf einmal durchführen, während ein herkömmlicher Computer dafür etwa eine Million Rechenschritte benötigt.Aufgrund der überragenden Verarbeitungsgeschwindigkeit stehen Quantencomputer als eine Technologie im Mittelpunkt, die eine Wende im Bereich der Spitzentechnologie herbeiführen wird.Ham Jae-gyun vom Koreanischen Verband der Quantenindustrie erklärte, dass mittels dieser Technologie sehr viele Bereiche, darunter autonomes Fahren, miteinander verknüpft werden könnten.Aus diesem Grund konzentrieren sich Industrieländer auf die Förderung der Quantentechnologie.In den USA gelang es jüngst, mithilfe eines Quantencomputers ein neues Material zu entdecken. China hat bereits einen Chip für einen 72-Qubit-Computer entwickelt.In Südkorea steckt die Entwicklung in diesem Bereich noch in den Kinderschuhen. Die Regierung setzte sich zum Ziel, bis übernächstes Jahr einen 50-Qubit-Computer zu entwickeln.Die Regierung plant, bis 2035 drei Billionen Won oder 2,2 Milliarden Dollar einzusetzen, um sowohl die Zahl der Unternehmen als auch der Forschenden auf diesem Gebiet deutlich zu steigern.Wissenschaftsminister Lee Jong-ho versprach, erste Machbarkeitsstudien für groß angelegte Forschungs- und Entwicklungsprojekte in die Wege zu leiten und die institutionellen Grundlagen angesichts des Inkrafttretens des Quantengesetzes zu verstärken.Der Wettbewerb um die Vorherrschaft bei Quantencomputern ist bereits voll entbrannt. Für Südkorea kommt es nun darauf an, wie schnell es den technologischen Rückstand auf die führenden Länder aufholen kann.