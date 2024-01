Russischer Präsident Putin will zum baldigen Zeitpunkt Nordkorea besuchen

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin will zu einem baldigen Zeitpunkt Nordkorea besuchen.Nordkorea wolle ihn mit größtem Respekt empfangen, teilte das Büro der Außenministerin im nationalen Radio Korea Central Broadcasting mit.Der Kreml hatte am vergangenen Donnerstag erklärt, dass noch kein genauer Termin festgelegt worden sei, darüber werde über diplomatische Kanäle verhandelt.Putin hatte eine Einladung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un akzeptiert, als beide sich im September vergangenen Jahres in Russland getroffen hatten.Der russische Präsident hatte zuletzt im Juli 2000 Nordkorea besucht, damals war dort noch Kim Jong-il an der Macht.