Südkorea will mit Europäischer Weltraumorganisation kooperieren

Die südkoreanische Regierung will im Vorfeld der Gründung einer Luft- und Raumfahrtbehörde Kooperationsprojekte mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) anstreben.Die Erste Vizewissenschaftsministerin Cho Seong-kyung besuchte am Freitag (Ortszeit) die in Paris ansässige ESA und das Nationale Zentrum für Weltraumforschung (CNES), die französische Raumfahrtagentur, um mit dortigen Kollegen über Kooperationsmöglichkeiten im Weltraum zu sprechen.Cho traf sich mit dem Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher. Wie verlautete, hätten sie den Stand der Weltraumkooperation zwischen Südkorea und Europa überprüft und die Bildung eines Beratungsgremiums vereinbart.Beide Seiten tauschten sich auch über die Kompatibilität und Interoperabilität zwischen dem koreanischen und dem europäischen Satellitennavigationssystem, KPS und Galileo, aus. Gesprochen wurde auch über mögliche Kooperationsfelder, darunter ein Datenaustausch über das Deep Space Network.Beim Besuch der französischen Raumfahrtagentur CNES waren beide Seiten mit der Notwendigkeit einverstanden, das koreanisch-französische Weltraumforum zu beleben. Sie einigten sich, das Forum als Plattform für den Austausch zwischen Startups und Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche zu nutzen.Das Forum findet seit 2016 für eine engere Weltraumkooperation zwischen Südkorea und Frankreich statt.