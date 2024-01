Kinderbuchautorin Lee Geum-yi in engerer Wahl für Hans-Christian-Andersen-Preis

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kinderbuchautorin Lee Geum-yi ist in die engere Wahl für den Kinderbuchpreis Hans-Christian-Andersen-Preis 2024 gekommen.Laut der Kinderbuchbranche veröffentlichte das International Board on Books for Young People (IBBY), das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch, die Shortlists für die diesjährigen Auszeichnungen.Auf der Shortlist der Autoren stehen sechs Personen, darunter Lee, Hans Janisch aus Österreich und Bart Moeyaert aus Belgien.Der Hans-Christian-Andersen-Preis ist ein 1956 ins Leben gerufener international prestigeträchtiger Kinderliteraturpreis, der nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen benannt ist. Der Preis wird vom IBBY alle zwei Jahre in zwei Sparten jeweils für Autoren von Kinderbüchern und für Illustratoren vergeben.In der Sparte für Illustratoren gewann Lee Suzy im Jahr 2022 als erste Südkoreanerin den Preis.Lee Geum-yi ist die erste Südkoreanerin, die in der engeren Wahl der Autoren steht.