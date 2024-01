Photo : KBS News

Der Film "Past Lives" der Regisseurin Celine Song ist bei den Oscars 2024 als bester Film nominiert.Der Film geht auch in der Kategorie "Bestes Drehbuch" ins Rennen. Dies verlautete bei der Bekanntgabe der Nominierungen für Hollywoods wichtigste Preise am Dienstag (Ortszeit)."Past Lives" ist ein autobiographisches Werk der aus Südkorea stammenden kanadischen Regisseurin. Es handelt von einer Koreanerin, die ihre Jugendliebe 20 Jahre später in New York wieder trifft.Song schrieb das Drehbuch und übernahm die Regie. Die Nominierung ihres Debütfilms bezeichnete sie in einer Mitteilung als überraschend und eine Ehre.Die Oscar-Preise werden am 10. März vergeben. Als größter Favorit gilt der Film "Oppenheimer", der 13 Mal nominiert wurde.