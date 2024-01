Regierung erwägt Belegung von OTT-Anbietern mit Filmabgabe

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung prüft zurzeit, die Anbieter von OTT-Diensten wie Netflix, zu Abgaben für den Filmförderfonds zu verpflichten.Das teilte die Regierung am Mittwoch mit.Derzeit ist die Filmabgabe nach dem Gesetz zur Förderung von Spielfilmen und Videoprodukten im Kinoeintrittspreis enthalten.Die Überprüfung erfolgt auf Empfehlung des Teams des Finanzministeriums zur Bewertung der Verwaltung der Beiträge für Fonds.Das Bewertungsteam betonte in einem Ende letzten Jahres veröffentlichten Bericht die Notwendigkeit, die entsprechende Abgabe im Kinoeintrittspreis beizubehalten. Es empfahl zudem, vor allem anhand des Beispiels der französischen Regierung zu überprüfen, von OTT-Unternehmen diese Abgabe zu verlangen.Angesichts der sinkenden Zahl der Kinobesucher und des steigenden Filmkonsums über OTT-Dienste wurden in letzter Zeit Stimmen laut, nach denen auch Anbieter von OTT-Diensten in den Filmförderfonds einzahlen sollten.Der potenzielle Anstieg der Gebühren für OTT-Dienste im Falle der Erhebung einer Filmabgabe ist jedoch eine weitere zu bewerkstelligende Aufgabe der Regierung.