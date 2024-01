IOC-Mitglieder zeigen sich beeindruckt von Annalen der Joseon-Dynastie

Photo : YONHAP News

Mehrere Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben die Provinz Gangwon besucht, in der zurzeit die Olympischen Jugend-Winterspiele stattfinden.Am Mittwochabend besuchten sie das Nationale Museum der Annalen der Joseon-Dynastie am Berg Odae in Pyeongchang.Verblasstes und eng beschriebenes koreanisches Papier Hanji. Es handelt sich um einen Band der Annalen der Joseon-Dynastie (Joseon wangjo sillok), in denen die 500-jährige Geschichte der Joseon-Dynastie vom Gründer König Taejo bis König Cheoljong dokumentiert ist.Laut Shin Jae-geun, Forscher des Museums, seien Geschichtsbücher, die so lange Zeiträume abdeckten, weltweit selten.Das Interesse der IOC-Mitglieder weckte die Tatsache, dass in den Annalen auch Gesprächsprotokolle der Unterredungen zwischen den Königen und ihren Untertanen enthalten sind. Selbst Geheimnisse am Königshof wurden für die Nachwelt schriftlich festgehalten.Sie bewunderten unter anderem die Uigwe, in denen königliche Veranstaltungen in Joseon mit Tusche und Pinsel kunstvoll dargestellt sind.IOC-Vizepräsidentin Nicole Hoevertsz sagte, es sei für sie sehr bedeutungsvoll, dieses historische Museum zu besuchen.Die Annalen der Joseon-Dynastie und die Uigwe, eine Sammlung von offiziellen Aufzeichnungen und Dokumenten über königliche Ereignisse und Zeremonien von Joseon, wurden als Weltdokumentenerbe der UNESCO anerkannt. Sie waren lange in einem königlichen Archiv in der Nähe des buddhistischen Tempels Woljeong am Berg Odae aufbewahrt worden. Zur Zeit der japanischen Besatzung wurden sie nach Japan gebracht. Erst nach über 100 Jahren konnten sie wieder an ihren ursprünglichen Standort am Odae-Berg zurückkehren.